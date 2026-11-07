Ett Öresundståg. Bilden har ingenting med nattens händelser att göra.

Det är första gången Skånetrafiken upplever så stora störningar i samband med ”J-dagen”, då danska barer firar släppet av årets julöl. Det säger bolagets operativa ledare Pontus Tobsjö till SVT Nyheter Skåne.

Många svenskar åkte över sundet för att fira, och när de skulle hem på natten utbröt kaos på fullproppade tåg. Aftonbladet har pratat med flera personer som vittnar om att resenärer svimmade och hade panik.

– Vi kommer att utreda den här händelsen ordentligt så att det inte uppstår igen nästa år, säger Tobsjö till kanalen.

Skånetrafikens Sandra Patraska säger också att fyllan på hemresan inte hjälpte när bolagets personal försökte kommunicera med resenärerna.

– De har tyvärr inte lyssnat, för man kanske har varit lite förfriskad.