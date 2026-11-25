Många svenskar positiva till begagnade julklappar
73 procent av svenskarna är öppna för att få begagnade saker i julklapp, enligt rapporten E-barometern från Postnord.
Intresset för second hand är störst bland unga vuxna, men trenden är tydlig i alla åldersgrupper.
– Det tidigare stigmat har fallit bort, folk tycker inte längre att det är fult att ge eller få begagnat. Många yngre har det nästan som en egen liten affärskanal där de snurrar sina garderober i ”köp och sälj”, säger Jan Jakobsson, e-handelsexpert på Postnord, till DN.
14 procent av de tillfrågade uppger att de planerar att köpa begagnade julklappar i år.
E-barometern
E-barometern är Sveriges ledande rapport över svensk e-handel. Den har getts ut sedan 2006 och mäter svensk e-handel med data direkt från svenska e-handlare och en konsumentpanel bestående av 5 000 individer. Den tas fram i samarbete mellan Postnord och HUI Research.
Källa: DN