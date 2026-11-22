Ett flertal förskolor i Majorna i Göteborg har beslutat att barnen inte längre ska baka lussebullar till Lucia, rapporterar GP. Bakom beslutet ligger ett ”nytt förhållningssätt till sockerrik mat” i förhållande till Livsmedelsverkets rekommendationer, uppger en av rektorerna.

Beslutet har fått stor spridning på sociala medier och samtalstonen har varit hård.

– Hat, hot och rasism har förekommit och det är under all kritik. Jag uppmuntrar fler att polisanmäla om man har varit föremål för kränkande behandling, säger Blerta Hoti Singh, kommunalråd med ansvar för förskolefrågor.