En uppföljare till de klassiska ”Ensam hemma”-filmerna kan vara på gång, enligt uppgifter till Variety.

Seth Rogen och Evan Goldberg uppges arbeta på ett nytt manus tillsammans med Macaulay Culkin, som spelade huvudrollen Kevin McCallister i de två första filmerna.

Disney har inte kommenterat uppgifterna och ännu har inga detaljer kring handlingen eller roller läckt ut.