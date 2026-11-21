Uppgifter: ”Ensam hemma” kan få ny uppföljare
En uppföljare till de klassiska ”Ensam hemma”-filmerna kan vara på gång, enligt uppgifter till Variety.
Seth Rogen och Evan Goldberg uppges arbeta på ett nytt manus tillsammans med Macaulay Culkin, som spelade huvudrollen Kevin McCallister i de två första filmerna.
Disney har inte kommenterat uppgifterna och ännu har inga detaljer kring handlingen eller roller läckt ut.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen