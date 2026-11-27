Illustrationsbild: En av Sveriges många granskogar i Medelpad.

Tibroborna har ilsknat till efter att kommunen gett upp försöken att skaffa en julgran till torget, rapporterar Aftonbladet.

”Det måste väl finnas gran i skogen”, skriver en i Tibrogruppen på Facebook.

”Alla Tibrobor måste kräva en gran! Annars får vi kräva hela ledningens avgång”, skriver en annan.

”Fruktansvärt pinsamt”, skriver en tredje.

SR P4 Skaraborg har räknat ut att det finns 284 miljoner granar i rätt storlek i Sverige, men Tibros gatuchef Joakim Lundqvist säger till kanalen att alla som kommunen har hittat har varit för krokiga eller skruttiga.

Planen är att i stället sprida ut julbelysning på fler platser, skriver kommunen på Facebook.