Ohly, Blom, Badran och Hamid i TV4:s julkalender
Förre V-ledaren Lars Ohly, matprofilen Edward Blom, realityprofilen Samir Badran och bakkreatören Camilla Hamid är några av deltagarna i TV4:s stora decembersatsning ”24 stjärnors julkalender”. Det rapporterar flera medier.
Programledaren Behrouz Badreh ska leda de totalt 24 kändisarna genom en rad julinspirerade tävlingar. Varje dag åker en av dem ut.
Samtliga deltagare
Andreas Weise – Artist
Anna ”Blondie” Ragnarsson – TikTokare
Arantxa Alvarez – Artist & programledare
Camilla Hamid – Bakkreatör
Carl Tuleus – Poddare & komiker
Christian ”TikTokChrille” Skogsgårdh – TikTokare
David Druid – Programledare
Edward Blom – Gastronom & TV-profil
Ellen Bergström – TV-profil & influencer
Filip Poon – Matkreatör
Hairah Sheena Nakiberu – Realityprofil
Jonas Fagerström – Komiker & influencer
Jonas von Essen – Minnesmästare
Julia Ringblom – TikTokare
Lars Ohly – Fd. politiker
Lotta Engberg – Artist & programledare
Lovisa ”Laki” Karlsson – Poddare & youtuber
Malak Al Qarawi – Realityprofil
Marianne Törnblom Eklöf – Operasångerska
Markus Granseth – Programledare
Nikki Amini – TV-profil
Patrick Ekwall – Journalist & författare
Samir Badran – TV-profil
Victor Linnér – Komiker
Källa: TV4