Arantxa Alvarez, Patrick Ekwall, Malak Al Qarawi, David Druid, Nikki Amini, Lars Ohly och Lovisa ”Laki” Karlsson är några av deltagarna.

Förre V-ledaren Lars Ohly, matprofilen Edward Blom, realityprofilen Samir Badran och bakkreatören Camilla Hamid är några av deltagarna i TV4:s stora decembersatsning ”24 stjärnors julkalender”. Det rapporterar flera medier.

Programledaren Behrouz Badreh ska leda de totalt 24 kändisarna genom en rad julinspirerade tävlingar. Varje dag åker en av dem ut.