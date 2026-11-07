Tågen mellan Köpenhamn och Sverige var i natt överfulla, på grund av ett ölsläpp i den danska huvudstaden.

I natt var tågen mellan Köpenhamn och Sverige överfulla, vilket ledde till en kaosartad resa för många resenärer. Det rapporterar Aftonbladet.

Många hade åkt över sundet för att fira att Tuborg släpper sin julöl. Köpenhamns barer brukar vara fulla i samband med det årliga släppet.

Tidningen har bland annat pratat med 23-åriga Jenny, som på hemvägen fastnade på tågtoaletten på det knökfulla tåget. Enligt henne hade många passagerare panik.

– Vi hörde hur de skrek utanför, säger hon.