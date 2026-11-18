Den som planerar att ge ett startnummer till ett motionslopp i julklapp kan vara för sent ute, rapporterar TT.

Platserna verkar nämligen gå åt snabbt. Exempelvis är Stockholm Marathon och Göteborgsvarvet nästa år redan helt slutsålda. Framför allt är det hos unga kvinnor som intresset ökar mest.

– Vi sålde slut inom loppet av 72 timmar, så det var slutsålt redan i maj, säger Anders Albertsson, chef för Göteborgsvarvet.

Det finns fortfarande platser till bland annat Vasaloppet och Vansbrosimningen, men även där syns en ökad efterfrågan.