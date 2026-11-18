Startnumret till ett motionslopp blir årets julklapp enligt HUI Research, rapporterar flera medier.

En kombination av rekordstort intresse för motionslopp och gemenskap ligger bakom beslutet.

– Givet den folkfest de här motionsloppen blir, fångar årets julklapp även viljan att uppleva något tillsammans med andra, säger Elin Anderberg, analytiker på HUI Research enligt Expressen.

HUI menar att man inte nödvändigtvis behöver springa för att vinna, utan att man kan tävla mot sig själv.