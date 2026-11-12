Det finns egentligen bara två huvudspår att gå på när Nvidia ska tillsätta en ny vd: chipbolaget Arms vd Rene Haas eller Nvidias datacenterchef Ian Buck. Det skriver Tae Kim, som är författare till ”The Nvidia way” om bolagets framgångsresa, enligt FT.

Tittar man på bettingsidan Polymarket är det Ian Buck som är mest trolig. Han är tekniskt kunnig om Nvidias produkter och är respekterad på bolaget – men inte en del av Huangs inre krets, skriver tidningen.

Det andra förslaget Rene Haas har vd-erfarenhet och var anställd på Nvidia till 2013.

Andra möjliga kandidater som lyfts i media är Lisa Su, vd på AMD, Colette Kress, tillförordnad vd på Nvidia, Apples tidigare vd Tim Cook och Jensen Huangs dotter Madison Huang som är en av marknadsföringscheferna på Nvidia.