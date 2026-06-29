Trump sågar ny bok – JD Vance misstänker läckor

Det är fejknyheter och till största delen påhittat. Så beskriver Donald Trump en kommande bok som New York Times-journalisterna Maggie Haberman och Jonathan Swan har skrivit om hans tid som president, rapporterar The Hill. På Truth Social skriver Trump att Haberman är en ”tredje klassens skribent”.

I boken beskrivs bland annat hur Trumps administration ska ha hållit krismöten om Jeffrey Epstein i Vita huset, samt att finansministern Scott Bessent ska ha kallat Volodymyr Zelenskyj för ”Mr. Bean på crack”, uppger Expressen.

Delar av boken uppges enligt The Hill ha väckt oro hos Trumps medarbetare på grund av sin stora detaljrikedom. Det gäller bland annat vicepresidenten JD Vance, som sägs misstänka att reportrarna har haft tillgång till inspelade samtal från möten på högsta nivå.