Ny parasit upptäckt: ”Firade med skumpa”
Forskare vid Statens lantbruksuniversitet (SLU) har upptäckt en ny art. Det är en liten, brun, vårtliknande svamp som parasiterar på lavar, skriver TT.
– Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Raul Vicente.
Svampen har fått det latinska namnet Epithamnolia lumbricispora, men ännu inget svenskt. Den hittades i Hälsingland och tros ha funnits länge i de svenska skogarna.
Det är en av 24 nya arter som hittats vid en inventering av svenska och finländska skogar.
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