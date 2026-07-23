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Den nya arten. (Martin Westberg)
Inrikes

Ny parasit upptäckt: ”Firade med skumpa”

Av Joel Malmén
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Forskare vid Statens lantbruksuniversitet (SLU) har upptäckt en ny art. Det är en liten, brun, vårtliknande svamp som parasiterar på lavar, skriver TT.

– Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Raul Vicente.

Svampen har fått det latinska namnet Epithamnolia lumbricispora, men ännu inget svenskt. Den hittades i Hälsingland och tros ha funnits länge i de svenska skogarna.

Det är en av 24 nya arter som hittats vid en inventering av svenska och finländska skogar.

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TT
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www.slu.se
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