Ny parasit upptäckt: ”Firade med skumpa”

Forskare vid Statens lantbruksuniversitet (SLU) har upptäckt en ny art. Det är en liten, brun, vårtliknande svamp som parasiterar på lavar, skriver TT.

– Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Raul Vicente.

Svampen har fått det latinska namnet Epithamnolia lumbricispora, men ännu inget svenskt. Den hittades i Hälsingland och tros ha funnits länge i de svenska skogarna.

Det är en av 24 nya arter som hittats vid en inventering av svenska och finländska skogar.