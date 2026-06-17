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Ursula von der Leyen. (Omar Havana /AP/TT)
Sociala jättarnas kapplöpning

Ny plattform vill utmana Musk – lockar EU-profiler

Av Aron Sigblad
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Sociala medieplattformen W Social lanseras på onsdagen. Plattformen beskrivs av grundarna som ett europeiskt alternativ till Elon Musks X, rapporterar DI.

Bland användarna finns redan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och ECB-chefen Christine Lagarde, säger medgrundaren och klimatentreprenören Ingmar Rentzhog.

– Vi insåg att vi är helt beroende av en koncentrerad makt som uttalat faktiskt säger att de är emot Europa och där fakta inte står i centrum, säger han.

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Dagens Industri  · Ofta betalvägg

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Sociala jättarnas kapplöpningUrsula von der LeyenChristine LagardeElon MuskSociala medierX (tidigare Twitter)