Ny plattform vill utmana Musk – lockar EU-profiler
Sociala medieplattformen W Social lanseras på onsdagen. Plattformen beskrivs av grundarna som ett europeiskt alternativ till Elon Musks X, rapporterar DI.
Bland användarna finns redan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och ECB-chefen Christine Lagarde, säger medgrundaren och klimatentreprenören Ingmar Rentzhog.
– Vi insåg att vi är helt beroende av en koncentrerad makt som uttalat faktiskt säger att de är emot Europa och där fakta inte står i centrum, säger han.
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