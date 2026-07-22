Nya förslaget: Presidenter ska inte få ge ut krypto

Senaten behandlar en uppdaterad version av ett lagförslag som skulle förbjuda presidenter och federala tjänstemän att ge ut eller sponsra kryptovalutor. Det rapporterar CNBC, som tagit del av lagförslaget Clarity act.

Det vore den första större lagstiftningen som reglerar digitala tillgångar.

Donald Trump har både gett ut och förespråkat sin meme-valuta trump, som rusade vid lanseringen för att därefter rasa. Han har också lanserat kryptoplattformen World Liberty Financial, som gett ut kryptovalutan WLFI, tillsammans med sina söner.

Dessutom har Trump lanserat flera officiella NFT-kollektioner där han bland annat avbildas som superhjälte.