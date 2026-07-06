Trumps ord lyfter bitcoin: ”Har blivit ett stort fan”

Bitcoinpriset vände från minus till plus efter att Donald Trump uttalat sig positivt om kryptovalutan, noterar CNBC.

Vid en pressträff i Vita huset fick Trump en fråga om det kunde bli aktuellt med bitcoin på de konton som staten ska öppna för amerikanska barn.

– Tja, jag har blivit ett stort fan av kryptovalutor, svarade presidenten.

Bitcoin backade tidigare under dagen över 2 procent efter att storägaren Strategy meddelat en stor försäljning av kryptovalutan. Efter Trumps uttalande är bitcoin vid 20.30-tiden upp runt 2 procent för dagen till närmare 63 800 dollar.