Trumps ord lyfter bitcoin: ”Har blivit ett stort fan”
Bitcoinpriset vände från minus till plus efter att Donald Trump uttalat sig positivt om kryptovalutan, noterar CNBC.
Vid en pressträff i Vita huset fick Trump en fråga om det kunde bli aktuellt med bitcoin på de konton som staten ska öppna för amerikanska barn.
– Tja, jag har blivit ett stort fan av kryptovalutor, svarade presidenten.
Bitcoin backade tidigare under dagen över 2 procent efter att storägaren Strategy meddelat en stor försäljning av kryptovalutan. Efter Trumps uttalande är bitcoin vid 20.30-tiden upp runt 2 procent för dagen till närmare 63 800 dollar.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen