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President Donald Trump i Vita huset på måndagen. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
Kryptomarknaden

Trumps ord lyfter bitcoin: ”Har blivit ett stort fan”

Av Andreas Victorzon
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Bitcoinpriset vände från minus till plus efter att Donald Trump uttalat sig positivt om kryptovalutan, noterar CNBC.

Vid en pressträff i Vita huset fick Trump en fråga om det kunde bli aktuellt med bitcoin på de konton som staten ska öppna för amerikanska barn.

– Tja, jag har blivit ett stort fan av kryptovalutor, svarade presidenten.

Bitcoin backade tidigare under dagen över 2 procent efter att storägaren Strategy meddelat en stor försäljning av kryptovalutan. Efter Trumps uttalande är bitcoin vid 20.30-tiden upp runt 2 procent för dagen till närmare 63 800 dollar.

Nyligen lanserades barnsparkontona ”Trump accounts”
CNBC
Strategy sålde bitcoin värda 216 miljoner dollar
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