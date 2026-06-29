Nya plattmaskar upptäckta – en ser utomjordisk ut

En bild på en lövplattmask. Nu har två nya arter av invasiva plattmaskar hittats i Sverige.

Två nya arter av invasiva plattmaskar har hittats i Sverige, skriver TT med hänvisning till Naturhistoriska riksmuseet. En av arterna kallas för asiatisk hammarhuvudmask. Den kan bli upp till 40 centimeter lång och ser enligt nyhetsbyrån lite utomjordisk ut.

– Den är väldigt obehaglig att ha i sin trädgård, säger forskaren Chahinez Bouguerche.

Den andra arten heter Caenoplana variegata och sticker ut för att den producerar klibbigt slem som gör att den fastnar på ryggen på djur.

Hammarhuvudmasken kan orsaka hudirritation hos människor och vara farlig för djur, men den andra arten är inte farlig.