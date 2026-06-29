Nya plattmaskar upptäckta – en ser utomjordisk ut
Två nya arter av invasiva plattmaskar har hittats i Sverige, skriver TT med hänvisning till Naturhistoriska riksmuseet. En av arterna kallas för asiatisk hammarhuvudmask. Den kan bli upp till 40 centimeter lång och ser enligt nyhetsbyrån lite utomjordisk ut.
– Den är väldigt obehaglig att ha i sin trädgård, säger forskaren Chahinez Bouguerche.
Den andra arten heter Caenoplana variegata och sticker ut för att den producerar klibbigt slem som gör att den fastnar på ryggen på djur.
Hammarhuvudmasken kan orsaka hudirritation hos människor och vara farlig för djur, men den andra arten är inte farlig.
bakgrund
Hammarhuvudmask
Wikipedia (sv)
Bipalium kewense är en plattmaskart som beskrevs av Henry Nottidge Moseley 1878. Bipalium kewense ingår i släktet Bipalium och familjen Bipaliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.
bakgrund
Caenoplana variegata
Wikipedia (en)
Caenoplana variegata is a species of land planarian. It was first described in 1888 as Geoplana variegata by Joseph James Fletcher and Alexander Greenlaw Hamilton. The currently accepted name is Caenoplana variegata although the name accepted by Australian authorities is Australopacifica variegata. The type locality is somewhere in the County of Cumberland, New South Wales. Caenoplana variegata is considered an invasive species in the UK and Europe. It was first discovered in the UK in 2008. The species spread to the Netherlands in 2014 and likely continued spreading from there to Germany and Austria, with first local sightings of individuals reported in September 2023 and February 2024 respectively. Spread of the flatworms might be facilitated by domestic cats and dogs.
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