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Trailer till ”Star fox”
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Nya ”Star fox” sätter standarden för Nintendos framtid

Av Hannah Gustafsson
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Nintendo har släppt en ny version av ”Star fox 64”, med samma story men med uppdaterad grafik. Och recensenternas hyllningar har inte låtit vänta på sig.

Gamecreators David Caballero tycker att ”Star fox” visar vad som kommer krävas av Nintendos kommande nyversioner – det handlar om mer än bättre grafik.

”Varsamma justeringar av originalets spelmekanik, en intressant utbyggnad av berättelsen och en respektfull uppdatering av de älskade karaktärerna som förstärker snarare än förstör deras personligheter.”

Spelet innehåller en mängd nya filmsekvenser och bjuder på fler spelalternativ, tycker IGN:s Jada Griffin. Nintendo kan därmed ha nått en ny topp.

”Efter det tio år långa uppehållet sedan besvikelsen ’Star fox zero 2016’ var det klokt av Nintendo att återvända till ’Star fox’ bästa spel för att blåsa nytt liv i den 33 år gamla spelserien.”

Att spelet skulle locka nya fans är Forbes recensent inte helt säker på, men för gamla fans är uppdateringen det bästa som kan ha gjorts.

”Däremot tror jag att nya spelare kan uppleva att spelet, rent spelmekaniskt, känns en aning gammaldags.”

Jada Griffin: This remake of Star Fox 64 proves the Arwing isn’t out of style quite yet
recension · me.ign.com
David Caballero: Nintendo finds the Capcom way in Velan Studios and releases its best remake to date
recension · www.gamereactor.eu
Ollie Barder: A Very Faithful And Suitably Shiny Remake
recension · Forbes
bakgrund
 
Star fox
Wikipedia (en)
Star Fox is a series of action games created by the Japanese game designer Shigeru Miyamoto and developed and published by Nintendo. The games follow the Star Fox combat team of anthropomorphic animals, led by Fox McCloud. Gameplay involves missions around the Lylat planetary system in the futuristic Arwing fighter spacecraft, in other vehicles, and on foot. The original Star Fox (1993) is a forward-scrolling 3D rail shooter, but later games add more directional freedom. The first game, developed by Nintendo EAD and programmed by Argonaut Software, used the Super FX Chip to create the first hardware-accelerated 3D gaming experience on a home console. The Super FX Chip is a math co-processor built into the cartridge to help the Super NES render graphics. Super FX was used in other Super NES games, some with increased processing speed. Star Fox 64 was the first Nintendo console game with force feedback. Due to perceived problems with the German company StarVox, Star Fox and Star Fox 64 were released in PAL region territories as Starwing and Lylat Wars. However, as of Star Fox Adventures, Nintendo uses the same name globally.

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