Nya ”Star fox” sätter standarden för Nintendos framtid

Nintendo har släppt en ny version av ”Star fox 64”, med samma story men med uppdaterad grafik. Och recensenternas hyllningar har inte låtit vänta på sig.

Gamecreators David Caballero tycker att ”Star fox” visar vad som kommer krävas av Nintendos kommande nyversioner – det handlar om mer än bättre grafik.

”Varsamma justeringar av originalets spelmekanik, en intressant utbyggnad av berättelsen och en respektfull uppdatering av de älskade karaktärerna som förstärker snarare än förstör deras personligheter.”

Spelet innehåller en mängd nya filmsekvenser och bjuder på fler spelalternativ, tycker IGN:s Jada Griffin. Nintendo kan därmed ha nått en ny topp.

”Efter det tio år långa uppehållet sedan besvikelsen ’Star fox zero 2016’ var det klokt av Nintendo att återvända till ’Star fox’ bästa spel för att blåsa nytt liv i den 33 år gamla spelserien.”

Att spelet skulle locka nya fans är Forbes recensent inte helt säker på, men för gamla fans är uppdateringen det bästa som kan ha gjorts.

”Däremot tror jag att nya spelare kan uppleva att spelet, rent spelmekaniskt, känns en aning gammaldags.”