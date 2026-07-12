Nya tester ska avgöra om skägg är en säkerhetsrisk
Personal vid räddningstjänsten i Jönköping ska nu testa sina skyddsmasker för att se om deras skägg utgör en säkerhetsrisk, rapporterar P4 Jönköping.
Testet görs med en partikelmätare som mäter skillnaden mellan luftpartiklar innanför och utanför masken. Partiklar tillförs sedan för att se om de läcker in på grund av skägget, säger brandmästare Gustav Hultegård till kanalen.
Testerna genomförs efter att Arbetsmiljöverket skärpte kraven på skyddsmasker förra året.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen