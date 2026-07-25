Nya tv-direktiv ska stoppa objektifiering: ”Jättebra”

Maja Åskag under en tävling i fjol.

Flera svenska stjärnor gläds åt att europeiska friidrottsförbundet tagit fram nya riktlinjer för tv-bolagen, som ska stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare.

I policyn som presenterades tidigare i somras uppmanas sändande bolag bland annat att undvika låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån.

Jättebra, anser längd- och trestegshopparen Maja Åskag.

– Man ska kunna känna sig säker när man går ut och tävlar och inte bli objektifierad, säger hon till SVT Sport.