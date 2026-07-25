Nya tv-direktiv ska stoppa objektifiering: ”Jättebra”
Flera svenska stjärnor gläds åt att europeiska friidrottsförbundet tagit fram nya riktlinjer för tv-bolagen, som ska stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare.
I policyn som presenterades tidigare i somras uppmanas sändande bolag bland annat att undvika låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån.
Jättebra, anser längd- och trestegshopparen Maja Åskag.
– Man ska kunna känna sig säker när man går ut och tävlar och inte bli objektifierad, säger hon till SVT Sport.
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