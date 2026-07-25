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Maja Åskag under en tävling i fjol. (Joel Marklund/Bildbyrån.)
Friidrottssäsongen

Nya tv-direktiv ska stoppa objektifiering: ”Jättebra”

Av Patrik Dahlin
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Flera svenska stjärnor gläds åt att europeiska friidrottsförbundet tagit fram nya riktlinjer för tv-bolagen, som ska stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare.

I policyn som presenterades tidigare i somras uppmanas sändande bolag bland annat att undvika låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån.

Jättebra, anser längd- och trestegshopparen Maja Åskag.

– Man ska kunna känna sig säker när man går ut och tävlar och inte bli objektifierad, säger hon till SVT Sport.

Har tagits fram efter att flera friidrottare varit kritiska
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