Nya varningslarmet ska testas i hela Sverige
Den 7 december klockan 15.00 ska det nya varningslarmet SE-Alert testas i mobiltelefoner i hela landet, enligt P4 Stockholm.
Larmet består av ett textmeddelande, en ljudsignal och vibration. Det spelar ingen roll om telefonen är satt på ljudlös.
När varningssystemet testades i Stockholm och på Gotland tidigare i höstas var det många personer som inte fick meddelandet, vilket ledde till kritik från Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar. Felet ska ha legat hos Telia och uppges nu vara åtgärdat.
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