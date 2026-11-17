Telefonen ger ifrån sig ett larm, och ett meddelande visas på skärmen.

Den 7 december klockan 15.00 ska det nya varningslarmet SE-Alert testas i mobiltelefoner i hela landet, enligt P4 Stockholm.

Larmet består av ett textmeddelande, en ljudsignal och vibration. Det spelar ingen roll om telefonen är satt på ljudlös.

När varningssystemet testades i Stockholm och på Gotland tidigare i höstas var det många personer som inte fick meddelandet, vilket ledde till kritik från Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar. Felet ska ha legat hos Telia och uppges nu vara åtgärdat.