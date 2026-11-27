Illustrationsbild. Soldater från livgardet utbildas vid Försvarsmaktens nya stridslaboratorium på Karlbergs slott.

En officer vid Försvarsmakten misstänks för brott mot rikets säkerhet, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen är grov obehörig befattning med hemlig uppgift, vilket innebär att någon skaffar fram eller lämnar ut hemliga uppgifter som kan skada Sveriges säkerhet.

Det misstänkta brottet ska ha begåtts i april 2025, på orten där officeren arbetar. Jan Bohman, major och kommunikationschef vid Försvarsmakten, skriver till DN att personen i fråga tillhör Södra militärregionen.

”I övrigt är det åklagaren som hanterar utredningen, varför jag måste hänvisa dig dit,” skriver Bohman.