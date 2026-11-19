Swedavia, Polismyndigheten och Göteborgs universitet är bland dem som fått krav från tillsynsmyndigheter på att åtgärda säkerhetsbrister, visar Ekots genomgång.

För Swedavias del gällde det brister i hur känsliga uppgifter hanterades på Arlanda flygplats. Bristerna skapade stora sårbarheter under lång tid.

– Vi tar tillsyn och avvikelser från tillsyn på stort allvar och vi har åtgärdat det [...] utifrån dialog med tillsynsmyndigheten, säger Swedavias koncernsäkerhetschef Sarah Zaalouk.

Även polisen och Göteborgs universitet uppger att bristerna åtgärdats.

Ekot har gått igenom alla myndighetskrav på att åtgärda säkerhetsskyddet mot sabotage, spionage och terrorism från början av förra året till september i år. De har hittat totalt runt 100 åtgärdskrav.