Ekots granskning visar att verksamheter inom bland annat energiförsörjning har brustit i säkerhetsskyddet. Bilden visar kärnkraftverket Forsmark 3.

Många verksamheter som är viktiga för Sveriges nationella säkerhet brister i det så kallade säkerhetsskyddet mot sabotage, spionage och terrorism, rapporterar Ekot.

Tillsynsmyndigheterna har utfärdat åtgärdskrav mot både mindre aktörer och stora välkända bolag under både 2025 och 2026. Totalt handlar det om runt 100 åtgärdskrav, som omfattar olika verksamheter inom infrastruktur, energiförsörjning och transport.

Carolina Paasikivi, chef för Säpos säkerhetsavdelning, säger till radion att det utgör ”en risk för Sverige”.

I sin granskning har radion inte hittat några åtgärdskrav som riktar sig mot försvaret eller försvarsindustrin.