Trafikverket skyltade med rysk stridsvagn
Trafikverket har på Försvarsmaktens uppdrag satt upp nya vägskyltar vid sju broar i Norrbotten, rapporterar SvD.
Skyltarna, som är en anpassning till Sveriges Natomedlemskap, signalerar vilken belastning från olika militärfordon broarna klarar.
Det blev dock en miss – stridsvagnssilhuetten på skylten påminner väldigt mycket om en rysk T-80.
– Det är högst olyckligt att vi inte följde upp mer i detalj vilken silhuett som valdes. Det är den mänskliga faktorn, säger Kristian Roll på Försvarsmaktens logistik.
Skyltarna ska nu plockas ner och ersättas med en mer generisk stridsvagnsbild.
bakgrund
T-80
Wikipedia (en)
The T-80 is a main battle tank (MBT) that was designed and manufactured in the former Soviet Union and manufactured in Russia. The T-80 is based on the T-64, while incorporating features from the later T-72 and changing the engine to a gas turbine. When it entered service in 1976, it was the first production tank to be powered solely by turbine. The chief designer of the T-80 was Soviet engineer Nikolay Popov. The T-80U was last produced in 2001 in a factory in Omsk, Russia. In 2023, the CEO of Uralvagonzavod announced that production would restart. The Ukrainian T-80UD diesel engine variant continued to be produced in Ukraine. The T‑80 and its variants are in service in Belarus, Cyprus, Egypt, Kazakhstan, Pakistan, Russia, South Korea, Ukraine and Uzbekistan. Ukraine further developed the T‑80UD as the T‑84.
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