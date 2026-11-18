Trafikverket har på Försvarsmaktens uppdrag satt upp nya vägskyltar vid sju broar i Norrbotten, rapporterar SvD.

Skyltarna, som är en anpassning till Sveriges Natomedlemskap, signalerar vilken belastning från olika militärfordon broarna klarar.

Det blev dock en miss – stridsvagnssilhuetten på skylten påminner väldigt mycket om en rysk T-80.

– Det är högst olyckligt att vi inte följde upp mer i detalj vilken silhuett som valdes. Det är den mänskliga faktorn, säger Kristian Roll på Försvarsmaktens logistik.

Skyltarna ska nu plockas ner och ersättas med en mer generisk stridsvagnsbild.