Verksamheter inom infrastruktur, energiförsörjning och transport brister när det gäller säkerhetsskyddet.

Svenska kraftnät vittnar om att det finns sårbarheter i säkerhetsskyddet mot bland annat sabotage och spionage, rapporterar Ekot. Det gäller både för myndigheten och andra verksamheter i samhället, säger tillsynschefen Ylva Söderlund.

– Konsekvenserna är att det finns angreppsytor som främmande makt eller andra skulle kunna använda sig av, säger hon till radion.

Att det finns brister i verksamheter som är viktiga för Sveriges nationella säkerhet kan bland annat bero på för små resurser eller kompetensbrist, tror hon.