Tillsynschef: Sårbarheter kan locka främmande makt
Svenska kraftnät vittnar om att det finns sårbarheter i säkerhetsskyddet mot bland annat sabotage och spionage, rapporterar Ekot. Det gäller både för myndigheten och andra verksamheter i samhället, säger tillsynschefen Ylva Söderlund.
– Konsekvenserna är att det finns angreppsytor som främmande makt eller andra skulle kunna använda sig av, säger hon till radion.
Att det finns brister i verksamheter som är viktiga för Sveriges nationella säkerhet kan bland annat bero på för små resurser eller kompetensbrist, tror hon.
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