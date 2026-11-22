Någon har försökt ta sig in på ett vattenverk på Gotland. Regionen polisanmälde händelsen tidigt på söndagsmorgonen, skriver TV4 Nyheterna.

– Det har klippts ett hål i ett staket, säger polisens presstalesperson Ashkan Ardalan.

Ingen påverkan på dricksvattnet eller anläggningen har upptäckts utöver hålet. Eftersom verket är ett skyddsobjekt vill varken regionen eller polisen gå ut med fler detaljer.

Polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse.