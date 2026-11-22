Bristerna i det svenska säkerhetsskyddet är troligen mer utbredda än vad som hittills har upptäckts. Det uppger flera tillsynsmyndigheter för Ekot.

– Vi tror att det finns ett mörkertal där ute, säger Tomas Åström, chef för säkerhetstillsynen på Transportstyrelsen.

Även Finansinspektionen, Svenska kraftnät och Säkerhetspolisen säger till radion att de tror att det kan finnas oupptäckta brister.