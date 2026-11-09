Svenskt Näringsliv, LO och PTK är överens om ett nytt avtal för pension, försäkring och omställning, skriver de i ett pressmeddelande. Avtalet omfattar över två miljoner svenskar.

LO och PTK fick igenom att höja åldern för intjänande av tjänstepension till 67 år, från tidigare 66 år. Dessutom ska inbetalningarna börja ett år tidigare, vid 24 års ålder.

– Vi har också fått till många andra förbättringar som ger större trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet, säger LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä i utskicket.

Berörda förbund och deras motparter ska nu anta överenskommelsen, processen blir klar först när berörda parter har undertecknat avtalet.