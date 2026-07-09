Nytt gripande efter mordet i Västra hamnen i Malmö
En man i 40-årsåldern greps under onsdagen misstänkt för medhjälp till dödsskjutningen i Västra hamnen i Malmö i förra veckan. Det rapporterar Sydsvenskan.
– Den anhållne är en person som vi haft ögonen på ett tag. Vi bestämde oss för att frihetsberöva honom igår, säger åklagare Adrien Combier-Hogg till tidningen.
Sedan tidigare sitter en man i 30-årsåldern häktad för mordet.
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