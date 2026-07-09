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Arkivbild från 2 juli: Polis och kriminaltekniker arbetar på Bomgatan. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Dödsskjutningen i Västra Hamnen

Nytt gripande efter mordet i Västra hamnen i Malmö

Av Tomas Ekelund
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En man i 40-årsåldern greps under onsdagen misstänkt för medhjälp till dödsskjutningen i Västra hamnen i Malmö i förra veckan. Det rapporterar Sydsvenskan.

– Den anhållne är en person som vi haft ögonen på ett tag. Vi bestämde oss för att frihetsberöva honom igår, säger åklagare Adrien Combier-Hogg till tidningen.

Sedan tidigare sitter en man i 30-årsåldern häktad för mordet.

Den anhållne mannen ska förhöras under torsdagen
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Greps i en taxi tio minuter efter mordet
Sveriges Television
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