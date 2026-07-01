Uppgifter: Person skjuten i Västra hamnen i Malmö

En person har skjutits i Västra hamnen i Malmö, enligt uppgifter till Sydsvenskan.

Polisen vill inte bekräfta vad som har hänt, men uppger att ett område har spärrats av.

Ett vittne säger till Expressen att flera skott hördes.

– Jag hörde tre skott klockan 23.19. Folk gick ut på sina balkonger för att titta. Jag hörde också att någon sa att en ambulans hade larmats, säger personen, som bor i området.