Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kritiserar Sveriges nya biståndspolitik i en rapport, skriver TV4 Nyheterna.

Sverige har tidigare setts som en förebild inom internationellt bistånd, men har sedan 2024 avvecklat biståndet till elva länder, däribland några av världens fattigaste. I stället har mer av stödet fokuserats på Ukraina, att motverka migration och att främja svensk export. Detta riskerar att slå mot redan fattiga länder, enligt OECD.

Biståndsminister Benjamin Dousa (M) välkomnar granskningen.

– Det har varit ett av de tuffaste besluten att fatta och det har helt enkelt haft att göra med Ukraina, att vi har en granne i nöd som behöver vår hjälp, säger han.