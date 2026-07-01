Ölburkskaos efter att lastbil kört av vägen

En lastbil med ölburkar körde av vägen i Heby kommun på tisdagskvällen, skriver polisen på sin hemsida. Föraren väjde för ett djur och körde därefter av vägen.

Olyckan orsakade omfattande trafikstörningar när träd revs ner över vägen. Enligt polisen har stora delar av lasten spridits i terrängen och burkarna måste plockas för hand.

Bärgningsarbetet väntas pågå under hela onsdagsförmiddagen. Ingen person skadades och det finns ingen misstanke om brott.