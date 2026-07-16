Ole, 72, fick värmeslag: ”Jag kunde inte röra mig”

När värmeböljan nu drar in över Sverige kan temperaturerna på vissa håll nå över 30 grader. SMHI:s meteorolog Albin Torsson påpekar i en intervju med Expressen att det är viktigt att undvika solen och hålla sig sval när det är som varmast.

– Man ska tänka på att försöka hålla sig sval, dricka mycket vatten och hålla koll så man inte får värmeslag, säger han.

P1 Morgon har pratat med 72-årige Ole Davidsson som vet vad det handlar om. Han drabbades av just värmeslag vid en tidigare värmebölja.

Han beskriver hur han utan förvarning plötsligt kände sig svag och när det snabbt blev värre, ringde han 112.

– Jag kunde inte röra mig, hela kroppen var svag, berättar han.

När ambulansen väl kom fram fick han dropp, vilket han tror kan ha räddat hans liv.