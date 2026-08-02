Olof K Gustafsson: ”Jag ångrar ingenting”

Affärsmannen Olof K Gustafsson dömdes i går till fyra års fängelse i USA för bedrägeri. Han kommenterar domen i mejl till Expressen.

”Jag ångrar ingenting, jag är affärsman och det finns risk i alla affärer. Jag sitter min tid för de brott jag var tvungen att erkänna för att undvika ett längre straff”, skriver han.

Han säger att han aldrig mer kommer att ägna sig åt brott eller ”skumma affärer”.

Gustafsson döms för att ha marknadsfört och sålt produkter som aldrig levererades. Han drev bolaget Escobar Inc tillsammans med den döde colombianske knarkkungen Pablo Escobars bror Roberto. De marknadsförde bland annat eldkastare och guldpläterade mobiltelefoner.