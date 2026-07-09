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Ryttaren fördes till sjukhus med ambulans. (AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN)
Inrikes

Olycka på Falsterbo Horse Show – en till sjukhus

Av Jacob Ruderstam
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Landslagsryttaren Petronella Andersson har skadats och förts till sjukhus efter en olycka på hästtävlingen Falsterbo Horse Show. Hon föll av sin häst och blev liggande på marken, enligt flera medier.

Pressansvarig Josefin Wahlberg säger att ryttaren var vaken och talbar när hon fördes med ambulans till sjukhuset i Malmö för vidare undersökning.

Fortfarande oklart vad som orsakade olyckan
Aftonbladet
Hästen sprang lös från banan efter olyckan
Expressen
Ridsport: Petronella Andersson i krasch på Falsterbo Horse Show – lämnade i ambulans
Sveriges Television
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