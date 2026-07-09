Olycka på Falsterbo Horse Show – en till sjukhus
Landslagsryttaren Petronella Andersson har skadats och förts till sjukhus efter en olycka på hästtävlingen Falsterbo Horse Show. Hon föll av sin häst och blev liggande på marken, enligt flera medier.
Pressansvarig Josefin Wahlberg säger att ryttaren var vaken och talbar när hon fördes med ambulans till sjukhuset i Malmö för vidare undersökning.
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