En kvinna har träffats av kulfragment i överkroppen på en skjutbana i Piteå, rapporterar Aftonbladet. Hon har förts vaken och talbar med ambulans till sjukhus, uppger polisen.

– Det är en person som arbetar i säkerhetsbranschen och det har skett under en skjutövning, säger Åsa Mjörndal, presstalesperson vid polisen, till DN.

Händelsen rubriceras som en arbetsplatsolycka på grund av kopplingen till kvinnans arbete.