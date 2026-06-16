Olycka på skjutbana – kvinna till sjukhus
En kvinna har träffats av kulfragment i överkroppen på en skjutbana i Piteå, rapporterar Aftonbladet. Hon har förts vaken och talbar med ambulans till sjukhus, uppger polisen.
– Det är en person som arbetar i säkerhetsbranschen och det har skett under en skjutövning, säger Åsa Mjörndal, presstalesperson vid polisen, till DN.
Händelsen rubriceras som en arbetsplatsolycka på grund av kopplingen till kvinnans arbete.
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