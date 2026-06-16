ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (Kallestad, Gorm / NTB)
Inrikes

Olycka på skjutbana – kvinna till sjukhus

Av Kinga Sandén
Publicerad:

En kvinna har träffats av kulfragment i överkroppen på en skjutbana i Piteå, rapporterar Aftonbladet. Hon har förts vaken och talbar med ambulans till sjukhus, uppger polisen.

– Det är en person som arbetar i säkerhetsbranschen och det har skett under en skjutövning, säger Åsa Mjörndal, presstalesperson vid polisen, till DN.

Händelsen rubriceras som en arbetsplatsolycka på grund av kopplingen till kvinnans arbete.

Oklart hur olyckan har gått till
Aftonbladet
Troligen handlar det om en rikoschett
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Polisens händelsenotis
polisen.se
Annons
Boka hotell i Sverige – från 742 kr/natt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen