Omni Quiz: Pratar Thand Ringqvist ryska och spelar trombon?
Elisabeth Thand Ringqvist har en av nyckelrollerna när Sveriges politiska framtid avgörs. Vad vet du om Centerledaren?
Omni Quiz
Varje dag klockan 16 publicerar Omnis redaktörer ett nytt quiz om aktuella händelser. Hur bra har du hängt med i nyheterna? Minns du vem som sa vad? Och har du koll på de små nyheterna som kanske passerade lite för snabbt?
Testa din nyhetskoll, utmana dig själv och lär dig något nytt på vägen. Klarar du att få alla rätt?
PS. Du hittar alltid Omni Quiz och andra utmaningar via menyn, längst ner till höger i appen.
Gör de senaste Omniquizen här
> Lördagens quiz – Vilka var veckans bästa nyhetsbilder?
> Fredagens quiz – Vad hände i politiken i veckan?
Fem andra utmaningar i Omni – missa inte!
Nu finns fler utmaningar i Omni! I ordspelet Gissa ordet gäller det att på sex försök lista ut ett hemligt ord. I Närmast vinner sätts geografikunskaperna på prov. Och för den som gillar att klura finns tre logiska utmaningar: Summan, Boxen och Kedjan.