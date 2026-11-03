Open AI har rekryterat USA:s tidigare arméminister Dan Driscoll, rapporterar Financial Times. Han ska hjälpa USA och dess allierade att använda AI inom försvar och säkerhet på ”ett ansvarsfullt sätt”, enligt bolaget.

Driscoll lämnade posten som arméminister i september efter en konflikt med försvarsminister Pete Hegseth. Han uppgavs bland annat ha varit kritisk till Hegseths beslut att avskeda en rad respekterade militärer.

Driscoll är nära vän med JD Vance och många har pekat ut honom som en möjlig nyckelperson om vicepresidenten väljer att kandidera i presidentvalet 2028.