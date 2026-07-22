Open AI-modeller hackade företag för att fuska på test
Ett internt test hos Open AI spårade ur när bolagets AI-modeller smet från en isolerad testmiljö, tog sig ut på internet och komprometterade AI-plattformen Hugging Faces infrastruktur för att komma åt information och fuska på testet. Det skriver Open AI i ett pressmeddelande.
Hugging Face upptäckte intrånget och stoppade det. Bolaget samarbetar nu med Open AI för att utreda händelsen.
Open AI beskriver incidenten som ett exempel på hur en AI-modell kan ta till ”extrema åtgärder” för att uppnå ett snävt definierat mål.
Hugging Faces vd Clem Delangue säger i ett uttalande att incidenten ”möjligen är den första i sitt slag”.
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