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Illustrationsbild. Chat GPT-historik. (Katie Adkins / AP)
Utvecklingen av AI

Open AI-modeller hackade företag för att fuska på test

Av Andreas Victorzon
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Ett internt test hos Open AI spårade ur när bolagets AI-modeller smet från en isolerad testmiljö, tog sig ut på internet och komprometterade AI-plattformen Hugging Faces infrastruktur för att komma åt information och fuska på testet. Det skriver Open AI i ett pressmeddelande.

Hugging Face upptäckte intrånget och stoppade det. Bolaget samarbetar nu med Open AI för att utreda händelsen.

Open AI beskriver incidenten som ett exempel på hur en AI-modell kan ta till ”extrema åtgärder” för att uppnå ett snävt definierat mål.

Hugging Faces vd Clem Delangue säger i ett uttalande att incidenten ”möjligen är den första i sitt slag”.

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openai.com
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NY Times  · Ofta betalvägg
Inträffade när Open AI internt testade sina AI-modeller i utvecklingssyfte
yle.fi
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