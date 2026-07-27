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Skaraborgs sjukhus. (Wille Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bortopererade livmödrarna

Opererade bort livmödrar – utredningen läggs ner

Av Hannah Gustafsson
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Förundersökningen mot den gynekolog som i onödan opererade bort sex kvinnors livmödrar på Skaraborgs sjukhus läggs ner. Det meddelar åklagaren enligt P4 Skaraborg.

Åklagaren anser att det inte fanns en gemensam syn kring vilken behandlingsmetod som var korrekt vid tidpunkten för operationerna. Därför går det inte att avgöra om gynekologen avvikit från medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, rapporterar radion.

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TT
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