Ordbråket mellan Tuchel och Bellingham – en analys
En del av eftersnacket till VM-kvartsfinalen mellan England och Norge handlade om hur bra England hade spelat. Stjärnan Jude Bellingham och tränaren Thomas Tuchel hade olika syn på…
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