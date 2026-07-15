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Sport

Ordbråket mellan Tuchel och Bellingham – en analys

Förbundskapten Thomas Tuchel med Jude Bellingham. (Ricardo Mazalan /AP/TT)

En del av eftersnacket till VM-kvartsfinalen mellan England och Norge handlade om hur bra England hade spelat. Stjärnan Jude Bellingham och tränaren Thomas Tuchel hade olika syn på…

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