Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka
Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdagseftermiddagen. Det rapporterar Sydsvenskan.
Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. Den ena fick bärgas bort och en person fördes vaken och talbar till sjukhus.
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