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Illustrationsbild: Trafik på Öresundsbron. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka

Av Kinga Sandén
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Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdagseftermiddagen. Det rapporterar Sydsvenskan.

Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. Den ena fick bärgas bort och en person fördes vaken och talbar till sjukhus.

Larmet kom in klockan 15.35
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Det ena körfältet öppnades efter någon halvtimme
Expressen
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