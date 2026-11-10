I slutet av oktober brandskadades Hitlers beryktade ”Örnnästet”. Sedan dess har en debatt rasat i Tyskland om hur myndigheterna ska hantera gamla nazistiska byggnadsverk, skriver Le Monde och BBC.

Mer än 80 år har gått sedan andra världskriget slutade men Tyskland har fortfarande svårt att förhålla sig till sitt förflutna. Samtidigt går det inte att blunda för att gamla nazistbyggnader som ”Örnnästet” blivit stora turistmål. De senaste åren har Kehlsteinhaus, som byggnaden egentligen heter, besökts av hundratusentals besökare.

– Vi kan inte lämna en ruin på en sådan plats, säger delstaten Bayerns inrikesminister Joachim Herrmann, enligt tidningen.

Men delstatens kulturminister Ludwig Spaenle håller inte med, han menar att det skulle sända helt fel signaler att renovera en nazistisk byggnad.

– Inga lärdomar går att dra från den kyla som framkallas i tesalongen tillhörande Tysklands största brottsling.