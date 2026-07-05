Oskyldig bankkvinna hängdes ut i DI – stängdes av från jobbet i månader

Förra sommaren avslöjade Dagens Industri att en bankanställd kvinna hade en ”nära relation” till en gängkopplad knarkkurir. Problemet var bara att kvinnan i fråga var oskyldig och inte hade någon som helst relation med mannen. Det var inte ens hon på bilden som DI publicerade. Nu har Mediernas etiknämnd klandrat tidningen för artikeln.

I Medierna i P1 berättar kvinnan hur hon kontaktades av en reporter utan att förstå någonting av de anklagelser som presenterades. Tidningen kontaktade även storbanken där kvinnan är anställd, något som resulterade i att hon blev avstängd från jobbet under flera månaders tid.

– Jag satt hemma och nästan maniskt försökte förklara att det inte är jag. Men när man bara har sina ord att förklara med känner man sig väldigt hjälplös, säger hon.

Polisen fick ligga på Dagens Industri två gånger innan man ändrade i sin publicering. Tidningens redaktionschef Mikael Stengård beklagar hur kvinnan påverkats. Enligt kvinnan har hon varken blivit kontaktad av eller fått nog ursäkt av DI.