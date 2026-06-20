Östlunds konstidé: En miljon kronor på ett torg i Rom

Ruben Östlund vill placera en miljon kronor mitt på ett torg i Rom som vem som helst kan ta, skriver Screen. Syftet: att undersöka människors beteenden.

Idén kom efter att Östlund blivit inbjuden att medverka i en utställning hos ett konstgalleri i staden.

– I slutet av utställningen kommer alla pengar som blir kvar på torget att gå till en stiftelse som betalar sjukhuskostnader för fattiga familjer i Rom. Om du tar från pengarna, tar du också från dessa människor, säger han till tidningen.

Idén har fått kritik eftersom pengarna riskerar att ta slut direkt. Men Östlund tror att människor är generösa.

Utställningen skulle egentligen ha skett i höstas, men Östlund säger att han fortfarande tror på idén.