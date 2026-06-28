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Ovädret försenar starten av Gotland Runt
Seglingstävlingen Gotland Runt skulle egentligen ha börjat klockan 14 på söndagen, men på grund av det rådande ovädret skjuts starten fram till klockan 16. Det skriver arrangören i ett pressmeddelande.
SMHI har under söndagen varnat för åskskurar och hårda vindar längs hela kusten från Blekinge till Uppland. Gotland Runt startar alltid i Sandhamn i Stockholms skärgård, som alltså ligger inom det område som varningen gäller.
– Säkerheten för seglare, funktionärer och publik är alltid vår högsta prioritet, säger tävlingskommitténs ordförande Håkan Andersson i pressmeddelandet.
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