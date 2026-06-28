Ovädret försenar starten av Gotland Runt

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Seglingstävlingen Gotland Runt skulle egentligen ha börjat klockan 14 på söndagen, men på grund av det rådande ovädret skjuts starten fram till klockan 16. Det skriver arrangören i ett pressmeddelande.

SMHI har under söndagen varnat för åskskurar och hårda vindar längs hela kusten från Blekinge till Uppland. Gotland Runt startar alltid i Sandhamn i Stockholms skärgård, som alltså ligger inom det område som varningen gäller.

– Säkerheten för seglare, funktionärer och publik är alltid vår högsta prioritet, säger tävlingskommitténs ordförande Håkan Andersson i pressmeddelandet.