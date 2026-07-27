Oväntat många bin var magnetiska: ”Förvånade”

Oväntat många bin – 74 av 96 testade sorter – bär på magnetiska egenskaper. Det visar forskning som nyligen publicerades i Science Advances, skriver forskaren Laura Russo själv i The Conversation.

Bland biologer har det länge funnits en uppfattning om att bin som lever i kolonier använder magnetismen för att navigera, och att det är därför sinnet finns.

I studien maldes de olika bisorterna ner och pulvrets magnetism analyserades. Forskarna blev ”förvånade” över upptäckten att även bin som lever helt solo hade magnetiska egenskaper.

Den nya slutsatsen är att magnetismen sannolikt är en förmåga som bina burit med sig mycket länge, och att fler bin kan använda sinnet som en magnetisk kompass.

Men forskningsfältet är klurigt och omdiskuterat, fortsätter Laura Russo. Även om det finns ”goda belägg” för att vissa organismer kan navigera efter jordens magnetfält är själva magnetismen sannolikt inte det huvudsakliga navigationsverktyget, vilket gör förmågan svår att bryta ut och analysera.