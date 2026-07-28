Påfågel har rymt från Skansen till Tekniska

En av Skansens påfåglar har rymt och gjort Tekniska museet till sitt nya tillhåll, skriver flera medier. Den rymde förra veckan och trots flera försök har det inte gått att få tillbaka den.

Henrietta Seward, enhetschef på Skansen, säger att påfåglarna är frigående och att de lätt kan ta sig ut samma väg som gästerna.

– Det händer att de har strövat i väg då och då, men aldrig såhär långt, säger hon till TV4 Nyheterna.

Skansen-personal åker ut två gånger om dagen och försöker locka djuret med mat och en bjällra som används när den matas på hemmaplan.