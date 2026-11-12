En privat hyresvärd i Dalarna vill vräka en av sina hyresgäster eftersom mannens etta på 43 kvadrat förbrukar lika mycket el som en stor villa. Själv hävdar hyresgästen att konflikten egentligen beror på att hans papegoja vid flera tillfällen kallat hyresvärden för ”fis-Olle”, skriver Hem & Hyra.

De senaste fyra åren har hyresgästens elförbrukning snittat på drygt 30 000 kWh om året. Det motsvarar ungefär vad en eluppvärmd villa förbrukar på 1,5 år. Värden misstänker att mannen ägnar sig åt någon form av ”elkrävande verksamhet” i lägenheten och har nu vänt sig till hyresnämnden för att få honom vräkt.

Hyresgästen köper dock inte argumenten.

”Den enda anledningen vi kan komma på är att XX satt och sa ’fis-Olle’ flertalet gånger när han var och lagade kranen och blev sur när hyresvärden kom till voljären”, skriver han till hyresnämnden.