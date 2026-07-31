Pappa dömd för mord efter sonens skolskjutning i USA

Colin Gray gav sin 14-årige son ett halvautomatiskt gevär i julklapp – trots att sonen mådde dåligt och hade en bild av en skolskjutare på väggen. I ett pilotfall döms han nu för mord till 15 års fängelse för sonens skolskjutning i Georgia, USA, rapporterar CNN.

– Han var inte perfekt, och inte jag heller, men att han skulle göra något så fruktansvärt var omöjligt att föreställa sig. Det var en sida av honom som jag inte kände till, sa Colin Gray under rättegången.

Den nu 16-årige Colt Gray har redan dömts till livstids fängelse för dådet.

Det är första gången en förälder döms för mord för sitt barns dåd. År 2024 dömdes Jennifer och James Crumbley för vållande till annans död efter att deras 15-årige son Ethan skjutit ihjäl flera personer på sin skola, enligt ABC7.