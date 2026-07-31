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Colin Gray under rättegången den 30 juli 2026 i Winder, Georgia, USA. (Hyosub Shin /AP/TT)
Skolskjutningen i Georgia

Pappa dömd för mord efter sonens skolskjutning i USA

Av Kinga Sandén
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Colin Gray gav sin 14-årige son ett halvautomatiskt gevär i julklapp – trots att sonen mådde dåligt och hade en bild av en skolskjutare på väggen. I ett pilotfall döms han nu för mord till 15 års fängelse för sonens skolskjutning i Georgia, USA, rapporterar CNN.

– Han var inte perfekt, och inte jag heller, men att han skulle göra något så fruktansvärt var omöjligt att föreställa sig. Det var en sida av honom som jag inte kände till, sa Colin Gray under rättegången.

Den nu 16-årige Colt Gray har redan dömts till livstids fängelse för dådet.

Det är första gången en förälder döms för mord för sitt barns dåd. År 2024 dömdes Jennifer och James Crumbley för vållande till annans död efter att deras 15-årige son Ethan skjutit ihjäl flera personer på sin skola, enligt ABC7.

Modern åtalades inte – hade förlorat vårdnaden om sonen på grund av missbruk
CNN
I ett pågående fall står en pappa inför rätta för sin dotters skolskjutning
abc7.com
Skedde på Apalachee High School i Winder, Georgia år 2024
radio+text · Sveriges Radio
Ska fler föräldrar hållas ansvariga nu? (7 september 2024)
www.nbcphiladelphia.com
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Skolskjutningen i GeorgiaUSANordamerika